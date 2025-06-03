بعد أورتاغوس... هكذا سيكون موقف أميركا من السلاح في لبنان

بعد انتشار خبر مُغادرة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط لمنصبها، أكّد مصدر مطّلع على السياسة الأميركيّة، أنّ لن تعمد إلى تغيير نهجها مع والفصائل المُوالية لها، وخصوصاً في ما يتعلّق بـ" ".

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وأوضح المصدر أنّ ستستمرّ بالعمل على نزع سلاح "حزب الله" والفصائل الفلسطينيّة في ، مع خفض حدّة الخطاب الأميركيّ تجاه أفرقاء لبنانيين من "محور الممانعة"، للتوصّل إلى صيغة توافقيّة لتسلّم الجيش كافة العتاد العسكريّ من كلّ الأفرقاء.



وأضاف المصدر أنّ ما يحتاجه لبنان لمُعالجة مشكلة السلاح وتطبيق القرار 1701 وانسحاب من الجنوب، شخصيّة مُحاورة كآموس ، وليس مثل أورتاغوس التي أصبحت على خلاف مع العديد من السياسيين في .