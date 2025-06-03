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لبنان

بعد أورتاغوس... هكذا سيكون موقف أميركا من السلاح في لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-06-2025 | 07:37
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بعد انتشار خبر مُغادرة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لمنصبها، أكّد مصدر مطّلع على السياسة الأميركيّة، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تعمد إلى تغيير نهجها مع إيران والفصائل المُوالية لها، وخصوصاً في ما يتعلّق بـ"حزب الله".
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وأوضح المصدر أنّ واشنطن ستستمرّ بالعمل على نزع سلاح "حزب الله" والفصائل الفلسطينيّة في لبنان، مع خفض حدّة الخطاب الأميركيّ تجاه أفرقاء لبنانيين من "محور الممانعة"، للتوصّل إلى صيغة توافقيّة لتسلّم الجيش كافة العتاد العسكريّ من كلّ الأفرقاء.

وأضاف المصدر أنّ ما يحتاجه لبنان لمُعالجة مشكلة السلاح وتطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من الجنوب، شخصيّة مُحاورة كآموس هوكشتاين، وليس مثل أورتاغوس التي أصبحت على خلاف مع العديد من السياسيين في بيروت.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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