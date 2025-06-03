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لبنان

لقاء بين رسامني والحواط لتسريع مشاريع البنى التحتية في جبيل قبل الصيف

Lebanon 24
03-06-2025 | 07:40
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في إطار مشروع "لبنان على السكة" الهادف إلى تحسين البنى التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة، النائب زياد الحواط في مكتبه، لمتابعة نتائج الزيارة الميدانية التي كان قد قام بها الوزير إلى قضاء جبيل الأسبوع الفائت.
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وتمحور اللقاء حول آليات تسريع تنفيذ المشاريع الإنمائية في القضاء، حيث جرى التوافق على إعداد خارطة طريق متكاملة تشمل أولويات المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بتأهيل شبكة الطرق وتطوير المرافق الحيوية في المنطقة.

وستنطلق هذه الخارطة من إعادة تأهيل طريق جبيلمار شربل، وطريق اللقلوق – العاقورة، بالإضافة إلى توسيع أعمال الصيانة لتشمل الطرق الداخلية في مدينة جبيل والقرى التابعة لها. كما تم الاتفاق على المباشرة بتأهيل مرفأ جبيل الأثري، واستكمال التلزيمات المتعلقة بتأهيل سرايا جبيل.

وشدّد الجانبان على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال في البنى التحتية قبل حلول موسم الصيف، بهدف تسهيل حركة الزوّار والسياح، وتعزيز العجلة الاقتصادية في المنطقة.
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