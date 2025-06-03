لقاء بين رسامني والحواط لتسريع مشاريع البنى التحتية في جبيل قبل الصيف

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل ، في إطار مشروع " على السكة" الهادف إلى تحسين البنى التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة، النائب في مكتبه، لمتابعة نتائج الزيارة الميدانية التي كان قد قام بها الوزير إلى الأسبوع الفائت.وتمحور اللقاء حول آليات تسريع تنفيذ المشاريع الإنمائية في ، حيث جرى التوافق على إعداد خارطة طريق متكاملة تشمل أولويات المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بتأهيل شبكة الطرق وتطوير المرافق الحيوية في المنطقة.وستنطلق هذه الخارطة من إعادة تأهيل طريق – ، وطريق اللقلوق – العاقورة، بالإضافة إلى توسيع أعمال الصيانة لتشمل الطرق الداخلية في والقرى التابعة لها. كما تم الاتفاق على المباشرة بتأهيل مرفأ جبيل الأثري، واستكمال التلزيمات المتعلقة بتأهيل سرايا جبيل.وشدّد الجانبان على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال في البنى التحتية قبل حلول ، بهدف تسهيل حركة الزوّار والسياح، وتعزيز العجلة الاقتصادية في المنطقة.