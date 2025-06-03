الحجار: إجراءات حازمة مرتقبة لضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت

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وبعد اللقاء، صرّح الوزير قائلاً: "تشرفت بلقاء سيادة المطران عوده، وتداولنا في مختلف المرتبطة بوزارة الداخلية، وقد عبّر سيادته عن ترحيبه بإتمام الاستحقاق البلدي والاختياري في كافة المناطق ، واعتبر أن هذه الخطوة تؤكد عودة الدولة إلى ممارسة دورها الفعّال، واحترامها للاستحقاقات الدستورية والقانون".



وأضاف الحجار: "ناقشنا أيضاً الهواجس التي تهم اللبنانيين، والتي يحرص سيادة المطران على متابعتها، وفي مقدّمها ، وتنظيم السير، وتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة، ولا سيما . وتطرق الحديث إلى الأوضاع في مدينة بيروت، وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لمكافحة السرقات وضبط المخالفات، مع التركيز على تنظيم حركة السير، خاصة مخالفات الدراجات النارية، حيث ستتخذ الوزارة إجراءات حازمة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة".



ورداً على سؤال حول ما إذا كان المطران عوده قد طالب بآلية لضمان المناصفة في بيروت، أوضح الحجار: "لم يُطرح هذا الموضوع بالتحديد، لكننا ناقشنا نتائج في العاصمة، والتي أراها تعبّر عن مناصفة مقبولة داخل . ونأمل أن يتمكن هذا المجلس من أداء دوره بفعالية لخدمة أبناء المدينة، وهو ما يشكل أولوية لسيادة المطران ولجميع اللبنانيين، وخاصة في بيروت". استقبل متروبوليت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران ، والبلديات العميد ، في زيارة تمحورت حول ، لا سيما تلك المتعلقة بعمل الوزارة.وبعد اللقاء، صرّح الوزير قائلاً: "تشرفت بلقاء سيادة المطران عوده، وتداولنا في مختلف المرتبطة بوزارة الداخلية، وقد عبّر سيادته عن ترحيبه بإتمام الاستحقاق البلدي والاختياري في كافة المناطق ، واعتبر أن هذه الخطوة تؤكد عودة الدولة إلى ممارسة دورها الفعّال، واحترامها للاستحقاقات الدستورية والقانون".وأضاف الحجار: "ناقشنا أيضاً الهواجس التي تهم اللبنانيين، والتي يحرص سيادة المطران على متابعتها، وفي مقدّمها ، وتنظيم السير، وتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة، ولا سيما . وتطرق الحديث إلى الأوضاع في مدينة بيروت، وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لمكافحة السرقات وضبط المخالفات، مع التركيز على تنظيم حركة السير، خاصة مخالفات الدراجات النارية، حيث ستتخذ الوزارة إجراءات حازمة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة".ورداً على سؤال حول ما إذا كان المطران عوده قد طالب بآلية لضمان المناصفة في بيروت، أوضح الحجار: "لم يُطرح هذا الموضوع بالتحديد، لكننا ناقشنا نتائج في العاصمة، والتي أراها تعبّر عن مناصفة مقبولة داخل . ونأمل أن يتمكن هذا المجلس من أداء دوره بفعالية لخدمة أبناء المدينة، وهو ما يشكل أولوية لسيادة المطران ولجميع اللبنانيين، وخاصة في بيروت".

في سياق منفصل، استقبل الحجار في مكتبه اليوم، طلاب الصف الأول ثانوي في كلية عمر بن الخطاب - جمعية الإسلامية وعددا من المديرين والأساتذة، في زيارة هدفت إلى تعريف الجيل الشاب على دور الوزارة ومهامها في .

وخلال اللقاء، شدد الوزير الحجار على أهمية الوعي لدى الطلاب ومشاركتهم الفعالة في بناء الوطن"، داعيا اياهم إلى "التمسك بالقيم الوطنية والانخراط في العمل العام".

وكانت مناسبة أجاب الوزير الحجار على أسئلة الطلاب التي تمحورت حول دور الوزارة وكيفية إدارتها الاستحقاق الانتخابي، وأشاد بمستواهم الفكري واهتمامهم بالشأن العام، مؤكدا "أن الشباب هم مستقبل وأمل التغيير الحقيقي".

واطلع الطلاب على الدور الذي قامت به خلال فترة الانتخابات البلدية والاختيارية.







