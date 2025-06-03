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لبنان

الحجار: إجراءات حازمة مرتقبة لضبط مخالفات الدراجات النارية في بيروت

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:02
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استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، في زيارة تمحورت حول الشؤون العامة، لا سيما تلك المتعلقة بعمل الوزارة.
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وبعد اللقاء، صرّح الوزير الحجار قائلاً: "تشرفت بلقاء سيادة المطران عوده، وتداولنا في مختلف القضايا المرتبطة بوزارة الداخلية، وقد عبّر سيادته عن ترحيبه بإتمام الاستحقاق البلدي والاختياري في كافة المناطق اللبنانية، واعتبر أن هذه الخطوة تؤكد عودة الدولة إلى ممارسة دورها الفعّال، واحترامها للاستحقاقات الدستورية والقانون".

وأضاف الحجار: "ناقشنا أيضاً الهواجس التي تهم اللبنانيين، والتي يحرص سيادة المطران على متابعتها، وفي مقدّمها الأمن العام، وتنظيم السير، وتحسين الخدمات التي تقدمها الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية. وتطرق الحديث إلى الأوضاع في مدينة بيروت، وضرورة تشديد الإجراءات الأمنية لمكافحة السرقات وضبط المخالفات، مع التركيز على تنظيم حركة السير، خاصة مخالفات الدراجات النارية، حيث ستتخذ الوزارة إجراءات حازمة في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان المطران عوده قد طالب بآلية لضمان المناصفة في بيروت، أوضح الحجار: "لم يُطرح هذا الموضوع بالتحديد، لكننا ناقشنا نتائج الانتخابات البلدية في العاصمة، والتي أراها تعبّر عن مناصفة مقبولة داخل المجلس البلدي. ونأمل أن يتمكن هذا المجلس من أداء دوره بفعالية لخدمة أبناء المدينة، وهو ما يشكل أولوية لسيادة المطران ولجميع اللبنانيين، وخاصة في بيروت".
 
في سياق منفصل، استقبل الحجار في مكتبه اليوم، طلاب الصف الأول ثانوي في كلية عمر بن الخطاب - جمعية المقاصد الإسلامية وعددا من المديرين والأساتذة، في زيارة هدفت إلى تعريف الجيل الشاب على دور الوزارة ومهامها في خدمة المواطنين.
 
وخلال اللقاء، شدد الوزير الحجار على أهمية الوعي لدى الطلاب ومشاركتهم الفعالة في بناء الوطن"، داعيا اياهم إلى "التمسك بالقيم الوطنية والانخراط في العمل العام". 
 
وكانت مناسبة أجاب الوزير الحجار على أسئلة الطلاب التي تمحورت حول دور الوزارة وكيفية إدارتها الاستحقاق الانتخابي، وأشاد بمستواهم الفكري واهتمامهم بالشأن العام، مؤكدا "أن الشباب هم مستقبل لبنان وأمل التغيير الحقيقي".
 
واطلع الطلاب على الدور الذي قامت به غرفة العمليات خلال فترة الانتخابات البلدية والاختيارية.



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