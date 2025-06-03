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لبنان

حمية مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:15
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عُيِّنَ وزير الأشغال والنقل السابق علي حمية مستشاراً لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار.
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