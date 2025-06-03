Advertisement

لبنان

لقاء للإعلاميين في أبرشيّة أنطلياس المارونيّة

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:12
A-
A+
Doc-P-1369918-638845608962474140.jpg
Doc-P-1369918-638845608962474140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدعوة من راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم، وبحضور وزير الإعلام بول مرقص، نظّمت دائرة الإعلام في الأبرشيّة لقاءً للإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي التاسع والخمسين لوسائل التواصل الإجتماعيّ حيث ضمّ الصحافة المكتوبة المرئيّة والمسموعة، إلى جانب نقيب المحررين جوزف القصيفي، ورئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسينيور عبدو بو كسم، النائب الأسقفي العام المونسنيور شربل غصوب، النواب الأسقفيون، في مطرانيّة أنطلياس المارونيّة الكرسي الأسقفيّ – قرنة شهوان.
Advertisement
 
إستهلّ اللقاء بصلاة مع النائب الأسقفي العام المونسينيور شربل غصوب، ثم كلمة ترحيبيّة مع المسؤولة الإعلامية في الأبرشيّة تاتيانا روحانا بو هدير، بعدها قدّم الدكتور ميشال اللفة، الأستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية، عرضا عن رسالة البابا فرنسيس تحت عنوان "شاركوا بوداعة الرجاء الذي في قلوبكم"، وعن لقاء البابا لاون الرابع عشر مع الإعلاميين.
 
بعدها كانت الكلمة لراعي الأبرشيّة المطران أنطوان بو نجم الذي دعا الإعلاميين للإبتعاد عن خطاب الكراهيّة والحقد والألفاظ العدائيّة، لأنّ التواصل ليس مجرّد نقل معلومات بل خلق ثقافة.
 
ودعا بو نجم الإعلاميين إلى أنّ تكون مهنتهم رسالة سامية ملؤها السلام والمحبة.
أمّا وزير الإعلام بول مرقص، فشكر المطران بو نجم على المبادرة، مشدّدا على عدم تحويل الكلمة إلى سلاحٍ فتاك. وتابع قائلا:"تعزيز ثقافة السلام يبدأ من التربية والإعلام معًا. فلا يمكن تنشئة أجيال متصالحة مع ذاتها ومع الآخر من دون إدماج مفاهيم التسامح، وقبول التنوع، والمواطنة الحاضنة للاختلاف في المناهج التربوية والبرامج الإعلامية". 
وأضاف: "كما أن حرية الصحافة هي أداة من أدوات بناء الدولة الحديثة، وحصانة للمجتمع من الاستبداد والتهميش، لذا علينا جميعًا مؤسسات حكومية، ومجتمع مدني، وهيئات إعلامية، وأوساط أكاديميّة، ان نعمل يدًا بيد من أجل دعم المبادرات الإعلامية التي تُروّج للسلام، والتنوّع، والانتماء الوطني وتعزيز التربية الإعلامية في المدارس والجامعات، وربطها بقيم السلام وحقوق الإنسان وتدريب الإعلاميين على التغطية الحسّاسة للنزاعات، ومناهضة خطاب الكراهية".
وأكّد مرقص أنّ "وزارة الإعلام ليست نفوذا إنّما هي شريكة في هموم المهنة. لذلك تواصل وزارة الإعلام بذل كل الجهود الممكنة عبر إقامة شراكات ومبادرات لمواجهة خطاب الكراهية وموجات التضليل الإعلامي. وفي هذا السياق، طلبت الوزارة دعمًا تقنيًا لوضع سياسة وطنية لمكافحة المعلومات المضللة، وقدّمت مشروع قانون إعلام جديد إلى اللجان النيابية المختصة، يهدف إلى ضمان حرية الصحافة ويلغي العقوبات السجنية، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
 
 
وإختُتم اللقاء بصلاة خاصّة وهو قانون الإيمان للإعلاميين مع رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو بو كسم، وكان قد قدّم المطران بو نجم هديّة تذكاريّة لوزير الإعلام عربون بركة وتقدير.
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
المطران تابت لمؤتمر الشباب الماروني في أبرشية مار مارون - كندا: أنتم مستقبل الكنيسة
lebanon 24
03/06/2025 19:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأبرشية المارونية في أستراليا أطلقت المركز الماروني الكاثوليكي للأنجلة
lebanon 24
03/06/2025 19:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل السفير الهنغاري ومتروبوليت أبرشية بصرى وحوران للروم الأرثوذكس
lebanon 24
03/06/2025 19:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مهنئاً البابا لاوون الرابع عشر.. راعي الأبرشية المارونية في أستراليا: نرجو ألا ينسى لبنان الوطن والإنسان
lebanon 24
03/06/2025 19:05:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:05 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:59 | 2025-06-03
11:54 | 2025-06-03
11:45 | 2025-06-03
11:36 | 2025-06-03
11:32 | 2025-06-03
11:27 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24