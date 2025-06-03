لقاء للإعلاميين في أبرشيّة أنطلياس المارونيّة

بدعوة من راعي أبرشيّة المارونيّة المطران أنطوان بو نجم، وبحضور بول ، نظّمت دائرة الإعلام في الأبرشيّة لقاءً للإعلاميين بمناسبة التاسع والخمسين لوسائل التواصل الإجتماعيّ حيث ضمّ الصحافة المكتوبة المرئيّة والمسموعة، إلى جانب نقيب المحررين ، ورئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسينيور عبدو بو كسم، النائب الأسقفي العام شربل غصوب، النواب الأسقفيون، في مطرانيّة أنطلياس المارونيّة الكرسي الأسقفيّ – قرنة شهوان.

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إستهلّ اللقاء بصلاة مع النائب الأسقفي العام المونسينيور شربل غصوب، ثم كلمة ترحيبيّة مع المسؤولة الإعلامية في الأبرشيّة تاتيانا بو هدير، بعدها قدّم الدكتور ميشال اللفة، الأستاذ المحاضر في ، عرضا عن رسالة تحت عنوان "شاركوا بوداعة الرجاء الذي في قلوبكم"، وعن لقاء البابا لاون مع الإعلاميين.

بعدها كانت الكلمة لراعي الأبرشيّة المطران أنطوان بو نجم الذي دعا الإعلاميين للإبتعاد عن خطاب الكراهيّة والحقد والألفاظ العدائيّة، لأنّ التواصل ليس مجرّد نقل معلومات بل خلق ثقافة.

ودعا بو نجم الإعلاميين إلى أنّ تكون مهنتهم رسالة سامية ملؤها السلام والمحبة.

أمّا وزير الإعلام بول مرقص، فشكر المطران بو نجم على المبادرة، مشدّدا على عدم تحويل الكلمة إلى سلاحٍ فتاك. وتابع قائلا:"تعزيز ثقافة السلام يبدأ من التربية والإعلام معًا. فلا يمكن تنشئة أجيال متصالحة مع ذاتها ومع الآخر من دون إدماج مفاهيم التسامح، وقبول التنوع، والمواطنة الحاضنة للاختلاف في المناهج التربوية والبرامج الإعلامية".

وأضاف: "كما أن حرية الصحافة هي أداة من أدوات بناء الدولة الحديثة، وحصانة للمجتمع من الاستبداد والتهميش، لذا علينا جميعًا مؤسسات حكومية، ومجتمع مدني، وهيئات إعلامية، وأوساط أكاديميّة، ان نعمل يدًا بيد من أجل دعم المبادرات الإعلامية التي تُروّج للسلام، والتنوّع، والانتماء الوطني وتعزيز التربية الإعلامية في المدارس والجامعات، وربطها بقيم السلام وحقوق الإنسان وتدريب الإعلاميين على التغطية الحسّاسة للنزاعات، ومناهضة خطاب الكراهية".

وأكّد مرقص أنّ " ليست نفوذا إنّما هي شريكة في هموم المهنة. لذلك تواصل وزارة الإعلام بذل كل الجهود الممكنة عبر إقامة شراكات ومبادرات لمواجهة خطاب الكراهية وموجات التضليل الإعلامي. وفي هذا السياق، طلبت الوزارة دعمًا تقنيًا لوضع سياسة وطنية لمكافحة المعلومات المضللة، وقدّمت مشروع قانون إعلام جديد إلى اللجان النيابية المختصة، يهدف إلى ضمان حرية الصحافة ويلغي السجنية، بما يتماشى مع ".

وإختُتم اللقاء بصلاة خاصّة وهو قانون الإيمان للإعلاميين مع الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو بو كسم، وكان قد قدّم المطران بو نجم هديّة تذكاريّة لوزير الإعلام عربون بركة وتقدير.