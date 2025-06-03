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لبنان
سلام استقبل عراقجي: لبنان حريص على العلاقات الثنائية مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل
Lebanon 24
03-06-2025
|
08:24
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استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
وزير خارجية الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
،
عباس عراقجي
، الذي وجه له دعوة بسم الرئيس الايراني
مسعود بزشكيان
لزيارة
طهران
. وأكد حرص بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع
لبنان
، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم تدخل اي دولة بشؤون الأخرى.
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بدوره أكد الرئيس سلام أن لبنان حريص على العلاقات الثنائية مع
إيران على
قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلدين، وما يضمن استقلال كل دولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد الوزير
عراقجي
على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات والتبادل التجاري.
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