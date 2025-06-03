سلام استقبل عراقجي: لبنان حريص على العلاقات الثنائية مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل

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استقبل الدكتور وزير خارجية الجمهورية الإسلامية ، ، الذي وجه له دعوة بسم الرئيس الايراني لزيارة . وأكد حرص بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع ، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم تدخل اي دولة بشؤون الأخرى.بدوره أكد الرئيس سلام أن لبنان حريص على العلاقات الثنائية مع قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلدين، وما يضمن استقلال كل دولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وشدد الوزير على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات والتبادل التجاري.