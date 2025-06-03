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لبنان

لا تسلكوا نفق المطار.. هذا ما سيجري

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:31
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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

تستكمل إحدى الشركات المتعهدة أعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار – الكوكودي (النفق المتجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك اعتبارًا من الساعة 23,00 من تاريخ 3-6-2025، ولغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي.
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ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير المتجه الى أنفاق المطار/ المسلك الغربي عند مفرق ملعب العهد، وتحويله الى طريق المطار القديم/ الأوزاعي.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
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