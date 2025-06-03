لا تسلكوا نفق المطار.. هذا ما سيجري

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صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:تستكمل إحدى الشركات المتعهدة أعمال صيانة الإنارة داخل نفق – الكوكودي (النفق المتجه من نحو خلدة)، وذلك اعتبارًا من الساعة 23,00 من تاريخ 3-6-2025، ولغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي.ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير المتجه الى أنفاق المطار/ المسلك عند مفرق ، وتحويله الى القديم/ .يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.