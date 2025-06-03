وزير الصناعة بحث في فرص تطوير القطاع الخاص اللبناني مع الاتحاد الأوروبي

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اجتمع ، بحضور رئيس سليم الزعنّي، مع وفد من لدرس كيفية "تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في "، ويضم ممثلين عن مديرية جنوب وشرق في وممثلين عن للاستثمار.وتركّز البحث على كيفية تفعيل دور القطاع الخاص ودعم والصغيرة، في ضوء التطورات الإيجابية في لبنان، من خلال دعم الاتحاد الاوروبي والبنك للاستثمار.