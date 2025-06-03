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لبنان

وزير الصناعة بحث في فرص تطوير القطاع الخاص اللبناني مع الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:58
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اجتمع وزير الصناعة جو عيسى الخوري، بحضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعنّي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي لدرس كيفية "تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في لبنان"، ويضم ممثلين عن مديرية جنوب وشرق البحر المتوسط في المفوضية الأوروبية وممثلين عن البنك الأوروبي للاستثمار. 
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وتركّز البحث على كيفية تفعيل دور القطاع الخاص ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، في ضوء التطورات الإيجابية في لبنان، من خلال دعم الاتحاد الاوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
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