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لبنان

موسم جفاف غير مسبوق شمالاً... ومؤسسة المياه: للتوقف عن الهدر فورا

Lebanon 24
03-06-2025 | 09:06
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اعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي أن "موسم الغزارة لهذا العام شهد تراجعا حادا في الموارد المائية السطحية والجوفية ناتج عن الإنخفاض غير المسبوق في كميات المتساقطات إلى ما دون معدلاتها السنوية، الأمر الذي بدأت سلبياته تظهر في كميات المياه المتوافرة في قطاعي الشفة والري في جميع المناطق الشمالية".
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واهابت في بيان بـ"جميع المواطنين ونظرا للظروف الصعبة والاستثنائية، ضرورة ترشيد استهلاك المياه في المساكن والمرافق العامة والخاصة، وفي ري الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة وعدم استخدامها إلا للضرورات الأساسية والإمتناع عن هدرها في ري الحدائق والمساحات الخضراء وغسل المركبات وإلى آخره".

 ولفتت جميع المشتركين الى انه "سيتم تطبيق برامج تقنين في توزيع مياه الشفة والري في مختلف المدن والقرى الشمالية يعلن عنها تباعا وتنشر على حسابات المؤسسة الرسمية، مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المحلية والعامة، وذلك لضمان عدالة التوزيع واستمرار الخدمة لأطول فترة ممكنة تصل فيها المياه إلى المواطنين في الأوقات المحددة لهذه الغاية".
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