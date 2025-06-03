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لبنان

مرقص كرّم الممثل الراحل كمال الحلو

Lebanon 24
03-06-2025 | 09:14
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كرّم وزير الإعلام بول مرقص، الفنان الراحل كمال الحلو، ممثلًا وموسيقيًا، عبر تسليم درع "تلفزيون لبنان" إلى أبناء شقيقه جوزاف، تاني، وإيلي، وذلك خلال لقاء في مكتبه في الوزارة.
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وأكد الوزير مرقص أن "تكريم نخبة من الرواد الذين ساهموا في صناعة تاريخ التلفزيون والدراما اللبنانية هو فعل وفاء مستحق وواجب لاستذكار الكبار".

ويأتي هذا التكريم في الذكرى الخامسة عشرة لرحيل كمال الحلو، على هامش تصوير حلقة خاصة من برنامج "ألبوم الأصالة" عبر "تلفزيون لبنان"، من إعداد وتقديم الإعلامي روبير فرنجية. وقد صُوّرت الحلقة أمس في صالة السفراء في "كازينو لبنان"، وتناولت سيرة ومسيرة الفنان الراحل، على أن تُبث قريبًا.
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