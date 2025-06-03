مرقص كرّم الممثل الراحل كمال الحلو

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كرّم ، الفنان الراحل كمال الحلو، ممثلًا وموسيقيًا، عبر تسليم درع "تلفزيون " إلى أبناء شقيقه ، تاني، وإيلي، وذلك خلال لقاء في مكتبه في الوزارة.وأكد الوزير أن "تكريم نخبة من الرواد الذين ساهموا في صناعة تاريخ التلفزيون والدراما هو فعل وفاء مستحق وواجب لاستذكار الكبار".ويأتي هذا التكريم في الذكرى الخامسة عشرة لرحيل كمال الحلو، على هامش تصوير حلقة خاصة من برنامج "ألبوم الأصالة" عبر "تلفزيون لبنان"، من إعداد وتقديم الإعلامي روبير . وقد صُوّرت الحلقة أمس في صالة السفراء في " "، وتناولت سيرة ومسيرة الفنان الراحل، على أن تُبث قريبًا.