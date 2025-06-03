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لبنان

انتخاب 8 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

Lebanon 24
03-06-2025 | 08:30
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تمّ انتخاب رؤساء ونواب رؤساء لثماني بلديات في مركز محافظة بعلبك، بإشراف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وبمتابعة من رئيس قسم المحافظة دريد الحلاني. وقد جاءت النتائج على النحو التالي:
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بلدية حزين: علي أحمد الضيقة رئيسًا، وركان علي الضيقة نائبًا للرئيس.

بلدية جنتا: حسن محسن الموسوي رئيسًا، وحمزة حسين أيوب نائبًا للرئيس.

بلدية يحفوفا: أيمن سعدو أيوب رئيسًا، ومحمد حسن حمود أيوب نائبًا للرئيس.

بلدية سرعين الفوقا: عطريف علي شومان رئيسًا، ورشيد موسى حرب نائبًا للرئيس.

بلدية الخضر: محمد حسين عودة رئيسًا، وعلي طارق عودة نائبًا للرئيس.

بلدية تمنين التحتا: مهدي عبدالله مرتضى رئيسًا، ومروان حسين الخطيب نائبًا للرئيس.

بلدية الرام/الجوبانية: محسن علي نون رئيسًا، وحسن قزحيا رباح نائبًا للرئيس.

بلدية فلاوى: علي عادل السبلاني رئيسًا، ومحمد عبد الكريم السبلاني نائبًا للرئيس
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