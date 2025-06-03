انتخاب 8 رؤساء بلديات ونوابهم في مركز المحافظة في بعلبك

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تمّ انتخاب رؤساء ونواب رؤساء لثماني بلديات في ، بإشراف محافظ ، وبمتابعة من رئيس قسم المحافظة دريد . وقد جاءت النتائج على النحو التالي:بلدية حزين: الضيقة رئيسًا، وركان علي الضيقة نائبًا للرئيس.بلدية جنتا: حسن محسن رئيسًا، وحمزة حسين نائبًا للرئيس.بلدية يحفوفا: أيمن سعدو أيوب رئيسًا، ومحمد حسن أيوب نائبًا للرئيس.بلدية سرعين : عطريف رئيسًا، ورشيد موسى حرب نائبًا للرئيس.بلدية الخضر: عودة رئيسًا، وعلي طارق عودة نائبًا للرئيس.بلدية : مهدي عبدالله رئيسًا، ومروان حسين نائبًا للرئيس.بلدية الرام/الجوبانية: محسن رئيسًا، وحسن قزحيا رباح نائبًا للرئيس.بلدية فلاوى: علي عادل السبلاني رئيسًا، ومحمد السبلاني نائبًا للرئيس