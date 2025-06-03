قائد الجيش استقبل مخيبر وانطوان حبيب والمطران رحمة

Advertisement

استقبل العماد في مكتبه في اليرزة، النائب السابق ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل لمصرف الإسكان مع وفد مرافق، وراعي أبرشية – دير الأحمر المطران ، وجرى التداول في شؤون مختلفة.