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لبنان

قائد الجيش استقبل مخيبر وانطوان حبيب والمطران رحمة

Lebanon 24
03-06-2025 | 09:39
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، النائب السابق غسان مخيبر، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مع وفد مرافق، وراعي أبرشية بعلبك – دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
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