عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة... إليكم ما يجري

أفادت مندوبة " "، أنّ جنديّ سوريّ أطلق النار على أحد المنازل اللبنانيّة.

Advertisement

وأشارت إلى أنّ الجيش استقدم تعزيزات إلى الحدود - قرب بلدة بعد حادثة إطلاق النار.

وأضافت أنّ طائرة تابعة للجيش تُحلّق في أجواء المنطقة.