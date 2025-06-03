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لبنان

عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة... إليكم ما يجري

Lebanon 24
03-06-2025 | 09:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جنديّ سوريّ أطلق النار على أحد المنازل اللبنانيّة.
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وأشارت إلى أنّ الجيش استقدم تعزيزات إلى الحدود اللبنانية - السورية قرب بلدة القصر بعد حادثة إطلاق النار.
 
 
وأضافت أنّ طائرة تابعة للجيش تُحلّق في أجواء المنطقة.
 
 
 
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