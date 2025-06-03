دار إفتاء عكار ودائرة الأوقاق وصندوق الزكاة هنأوا بالعيد

هنأ دار إفتاء ودائرة الأوقاف الإسلامية وصندوق الزكاة في ، في بيان،" خاصة واللبنانيين عامة، بعيد الأضحى المبارك " وأعلنوا تقبل "التهاني ثاني أيام العيد يوم السبت الواقع فيه : 11/ذو الحجة/ 1446 هجري ، الموافق له : 7/6/2025 ميلادي ، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا - في قاعة دار الإفتاء - "، سائلين الله تعالى "ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يفرج عن أهلنا في غزة وفلسطين، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام ويجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا".

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