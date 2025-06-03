لبنان شارك في ورشة عمل النواب العموم العرب في مصر بعد غياب

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شارك ، بعد فترة طويلة من الغياب، في ورشة عمل لأعضاء جمعية النواب العموم العرب المنعقدة بين ٢٣ و٢٧ أيار الفائت في الغردقة – مصر، بمتابعة حثيثة من وزير العدل وحرصه على تثبيت حضور لبنان في المحافل الدولية والعربية.وتمثل الوفد اللبناني ب في بالتكليف القاضي سامي صادر والمحامية العامة الاستئنافية في القاضية ساندرا .وحظي الوفد اللبناني باستقبال حار من لجمهورية مصر العربية المضيفة المستشار ومن النائب العام للمملكة رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ المعجب وكافة أعضاء النيابات العامة العربية المشاركة، الذين رحّبوا بعودة لبنان إلى هذا المسار العربي القضائي.وشهدت الاجتماعات نقاشات مثمرة فتحت آفاقا جديدة للتعاون القضائي بين ، وتم التأكيد على أهمية دور لبنان في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال العدالة.