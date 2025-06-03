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لبنان

لبنان شارك في ورشة عمل النواب العموم العرب في مصر بعد غياب

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:05
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شارك لبنان، بعد فترة طويلة من الغياب، في ورشة عمل لأعضاء جمعية النواب العموم العرب المنعقدة بين ٢٣ و٢٧ أيار الفائت في الغردقة – مصر، بمتابعة حثيثة من وزير العدل عادل نصار وحرصه على تثبيت حضور لبنان في المحافل الدولية والعربية.
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وتمثل الوفد اللبناني ب النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان بالتكليف القاضي سامي صادر  والمحامية العامة الاستئنافية في بيروت القاضية ساندرا الخوري.

وحظي الوفد اللبناني باستقبال حار من النائب العام لجمهورية مصر العربية المضيفة المستشار محمد شوقي ومن النائب العام للمملكة العربية السعودية رئيس جمعية النواب العموم العرب الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب وكافة أعضاء النيابات العامة العربية المشاركة، الذين رحّبوا بعودة لبنان إلى هذا المسار العربي القضائي.

وشهدت الاجتماعات نقاشات مثمرة فتحت آفاقا جديدة للتعاون القضائي بين الدول العربية، وتم التأكيد على أهمية دور لبنان في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال العدالة.
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