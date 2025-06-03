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لبنان

الجيش قتل أحد المطلوبين الخطرين... ماذ ضبط داخل منزله؟

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:08
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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أثناء تنفيذ دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال - بعلبك عملية دهم منزل المواطن (و.ط.)، أطلق النار على عناصر الدورية، فردّ العناصر على مصدر النيران ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة.
المواطن المذكور هو أحد المطلوبين الخطرين بجرم ترؤس عصابة خطف وسرقة وسلب بقوة السلاح وتزوير مستندات وعملات، وإطلاق النار والقذائف الصاروخية نحو عناصر من الجيش في وقت سابق ما أدى إلى إصابة أشخاص ووقوع أضرار، إلى جانب الاتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية.
ضُبطت في منزله معدات للتزوير، ومبالغ مالية ومستندات مزورة، وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية وذخائر حربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. 

 
 
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