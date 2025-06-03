وزير العمل السوريّة لنظيرها اللبناني: نعمل على إعادة السوريين للمشاركة في عملية بناء بلدهم

التقى وزير العمل الدكتور محمد حيدر
الذي يشارك مع وفد من أطراف الإنتاج الثلاثة في لبنان
، في أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته ال113 في جنيف
، وزيرة العمل السورية
هند قبوات في مقر الأمم المتحدة
، في حضور وفدي وزارتي العمل في لبنان وسوريا، إضافة إلى مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة
سليم بدورة.
وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في ما خص الوزارتين.
وتم الاتفاق على أهمية تنظيم اليد العاملة السورية وأصحاب العمل في لبنان وفق القوانين والتشريعات التي تحكم هذا الموضوع وتحسين شروط العمل.
وتم الاتفاق على التواصل الدائم لمعالجة هذا الأمر حرصا على حماية مصلحة العمال، التي هي أولوية لدى وزارة العمل اللبنانية
.
من جانبها،أكدت الوزيرة
السورية "فتح صفحة جديدة بين البلدين"، مشددة على أن سوريا
ستعمل على إعادة السوريين للمشاركة في عملية بناء بلدهم".
كما التقى الوزير حيدر والوفد المرافق وزير العمل العراقي
السيد أحمد الاسدي مع وفد. وتم البحث في أهمية تعزيز التعاون بين لبنان والعراق في هذه المرحلة، حيث شكر الوزير حيدر العراق
على ما تقدمه من دعم للبنان للخروج من أزمته، كما شكره على احتضان العراق للبنانيين خلال فترة الحرب الإسرائيلية
الأخيرة على لبنان، مشددا على ضرورة تسهيل أمور المستثمرين اللبنانيين في العراق.
من جهته
الوزير العراقي أكد "رعاية ودعم حكومته للبنانيين الموجودين في العراق، لا سيما العاملين في قطاع السياحة. كما جدد استمرار دعم بلاده للبنان للخروج من أزمته.
والتقى الوزير حيدر في الإطار ذاته نظيره الأردني
خالد البكار الذي قدم دعوة رسمية للوزير حيدر لزيارة عمان
، واضعا تجربة وزارة العمل الأردنية
في مجال تنظيم قطاع العمل وتطويره بتصرف لبنان.
وعقد حيدر اجتماعا مع المدير العام
لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، في حضور الوفد المرافق لوزير العمل. وتم البحث في القضايا
ذات الاهتمام المشترك.
وجدد استعداد المنظمة دعم وزارة العمل اللبنانية في مجالات عدة، سيما في مجال إقامة دورات تدريبية لكوادر الوزارة ومجالات أخرى.
كما وتقديم دعم عيني وتقني حسب الحاجة.
من جهة ثانية، يلقي الوزير حيدر يوم غد الأربعاء كلمة لبنان في المؤتمر.