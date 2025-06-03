وزير العمل السوريّة لنظيرها اللبناني: نعمل على إعادة السوريين للمشاركة في عملية بناء بلدهم

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وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في ما خص الوزارتين.

وتم الاتفاق على أهمية تنظيم اليد العاملة السورية وأصحاب العمل في لبنان وفق القوانين والتشريعات التي تحكم هذا الموضوع وتحسين شروط العمل. التقى وزير العمل الذي يشارك مع وفد من أطراف الإنتاج الثلاثة في ، في أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته ال113 في ، وزيرة العمل هند قبوات في ، في حضور وفدي وزارتي العمل في لبنان وسوريا، إضافة إلى مندوب لبنان لدى سليم بدورة.وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في ما خص الوزارتين.وتم الاتفاق على أهمية تنظيم اليد العاملة السورية وأصحاب العمل في لبنان وفق القوانين والتشريعات التي تحكم هذا الموضوع وتحسين شروط العمل.

وتم الاتفاق على التواصل الدائم لمعالجة هذا الأمر حرصا على حماية مصلحة العمال، التي هي أولوية لدى .



من جانبها،أكدت السورية "فتح صفحة جديدة بين البلدين"، مشددة على أن ستعمل على إعادة السوريين للمشاركة في عملية بناء بلدهم".



كما التقى الوزير حيدر والوفد المرافق وزير العمل السيد أحمد الاسدي مع وفد. وتم البحث في أهمية تعزيز التعاون بين لبنان والعراق في هذه المرحلة، حيث شكر الوزير حيدر على ما تقدمه من دعم للبنان للخروج من أزمته، كما شكره على احتضان العراق للبنانيين خلال فترة الحرب الأخيرة على لبنان، مشددا على ضرورة تسهيل أمور المستثمرين اللبنانيين في العراق.



الوزير العراقي أكد "رعاية ودعم حكومته للبنانيين الموجودين في العراق، لا سيما العاملين في قطاع السياحة. كما جدد استمرار دعم بلاده للبنان للخروج من أزمته.



والتقى الوزير حيدر في الإطار ذاته نظيره خالد البكار الذي قدم دعوة رسمية للوزير حيدر لزيارة ، واضعا تجربة وزارة العمل في مجال تنظيم قطاع العمل وتطويره بتصرف لبنان.



وعقد حيدر اجتماعا مع لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، في حضور الوفد المرافق لوزير العمل. وتم البحث في ذات الاهتمام المشترك.



وجدد استعداد المنظمة دعم وزارة العمل اللبنانية في مجالات عدة، سيما في مجال إقامة دورات تدريبية لكوادر الوزارة ومجالات أخرى.



كما وتقديم دعم عيني وتقني حسب الحاجة.



من جهة ثانية، يلقي الوزير حيدر يوم غد الأربعاء كلمة لبنان في المؤتمر.