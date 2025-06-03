المفتي زكريا استقبل مجلسيّ بلديتيّ عين الزيت والكواشرة

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إستقبل مفتي الشيخ الإفتاء في عكار لبلدة برئاسة حمزت سليمان، في حضور رئيس الشيخ مالك جديدة .واستقبل المفتي زكريا المجلس البلدي لبلدة برئاسة السيد ،في بحضور جديدة، ورئيس في عكار .وقد توجه المفتي زكريا للوفدين بالتهنئة والتبريك على نجاحهما ، متمنيا لهما التوفيق والسداد والنجاح الدائم.