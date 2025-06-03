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لبنان

المفتي زكريا استقبل مجلسيّ بلديتيّ عين الزيت والكواشرة

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:39
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إستقبل مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا في دار الإفتاء في عكار المجلس البلدي لبلدة عين الزيت برئاسة حمزت سليمان، في حضور رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة .
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واستقبل المفتي زكريا المجلس البلدي لبلدة الكواشرة برئاسة السيد محمد عبدالله ،في  بحضور  جديدة، ورئيس صندوق الزكاة في عكار  أسامة الزعبي.

وقد توجه  المفتي زكريا للوفدين بالتهنئة والتبريك على نجاحهما ، متمنيا لهما التوفيق والسداد والنجاح الدائم.
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