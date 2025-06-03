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لبنان
المفتي زكريا استقبل مجلسيّ بلديتيّ عين الزيت والكواشرة
Lebanon 24
03-06-2025
|
10:39
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إستقبل مفتي
عكار
الشيخ
زيد محمد بكار زكريا
في دار
الإفتاء في عكار
المجلس البلدي
لبلدة
عين الزيت
برئاسة حمزت سليمان، في حضور رئيس
دائرة أوقاف عكار
الشيخ مالك جديدة .
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واستقبل المفتي زكريا المجلس البلدي لبلدة
الكواشرة
برئاسة السيد
محمد عبدالله
،في بحضور جديدة، ورئيس
صندوق الزكاة
في عكار
أسامة الزعبي
.
وقد توجه المفتي زكريا للوفدين بالتهنئة والتبريك على نجاحهما ، متمنيا لهما التوفيق والسداد والنجاح الدائم.
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