العبسي غادر إلى لندن في زيارة راعوية

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غادر بطريرك وسائر المشرق للروم متوجها الى في زيارة راعوية تستمر اياما عدة.وكان التقى قبيل مغادرته عضو لجنة الوظيفة العامة التي كان قد شكلها منذ اسابيع الدكتور وبحث معه في شؤون تهم الطائفة لاسيما بعد التحولات الاخيرة .وبعد اللقاء قال المقدسي : "تشرفت بلقاء صاحب الغبطة وشكرته باسمي وباسم جميع الاعضاء على الثقة التي اولانا اياها، وعرضت معه لخطة العمل التي سننتهجها، ووضعته في اجواء اللقاء الذي جمعنا بفخامة الرئيس في ونقلت له تحياته كما النتائج التي كانت ايجابية واعرب خلالها فخامته عن استعداده الكامل لانصاف الطائفة ضمن القوانين والاعراف".اضاف : "كذلك ابلغته تحيات ومحبة القاضي الذي كانت اللجنة قد التقته في السرايا الحكومية ، والذي اعرب بدوره عن التقدير للدور الذي يلعبه العبسي لتقريب وجهات النظر ودعواته المتكررة لاحلال ثقافة السلام والمحبة".وتابع: "كما اخذنا بركته للتواصل مع المرجعيات الروحية والزمنية وكل المعنيين لاعادة الطائفة وهي واحدة من الطوائف الرئيسية الى لعب دورها الطليعي والرائد".وختم:" كما اكدت له اننا نعمل وفق آلية محددة قائمة على مبدأ الكفاءة والخبرة ونظافة الكف وبالتالي تقديم افضل ما لدينا بصرف النظر عن الانتماء السياسي او الحزبي او الاجتماعي".