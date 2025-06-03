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لبنان

العبسي غادر إلى لندن في زيارة راعوية

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:47
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غادر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بيروت متوجها الى لندن في زيارة راعوية تستمر اياما عدة.
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وكان العبسي التقى قبيل مغادرته عضو لجنة الوظيفة العامة التي كان قد شكلها منذ اسابيع الدكتور طلال المقدسي وبحث معه في شؤون تهم الطائفة لاسيما بعد التحولات الاخيرة .

وبعد اللقاء قال المقدسي : "تشرفت بلقاء صاحب الغبطة وشكرته باسمي وباسم جميع الاعضاء على الثقة التي اولانا اياها، وعرضت معه لخطة العمل التي سننتهجها، ووضعته في اجواء اللقاء الذي جمعنا بفخامة الرئيس العماد جوزاف عون في القصر الجمهوري ونقلت له تحياته كما النتائج التي كانت ايجابية واعرب خلالها فخامته عن استعداده الكامل لانصاف الطائفة ضمن القوانين والاعراف".

اضاف : "كذلك ابلغته تحيات ومحبة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام الذي كانت اللجنة قد التقته في السرايا الحكومية ، والذي اعرب بدوره عن التقدير للدور الذي يلعبه العبسي لتقريب وجهات النظر ودعواته المتكررة لاحلال ثقافة السلام والمحبة".

وتابع: "كما اخذنا بركته للتواصل مع المرجعيات الروحية والزمنية وكل المعنيين لاعادة الطائفة وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية الى لعب دورها الطليعي والرائد".

وختم:" كما اكدت له اننا نعمل وفق آلية محددة قائمة على مبدأ الكفاءة والخبرة ونظافة الكف وبالتالي تقديم افضل ما لدينا بصرف النظر عن الانتماء السياسي او الحزبي او الاجتماعي".
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