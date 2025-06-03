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لبنان
وزير الدفاع بحث مع زواره في قضايا عامة وتابع ملف ضبط الحدود مع سوريا
Lebanon 24
03-06-2025
|
10:51
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استقبل
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
في مكتبه في اليرزة اليوم
رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان
روني لحود
، وتم التداول في قضايا مرتبطة بقطاع الإسكان، وبإمكانية التعاون بين
المؤسسة العامة للإسكان
وجهاز إسكان العسكريين بما يساهم في استفادة العسكريين من برامج الإسكان المتاحة.
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كما استقبل رئيس
مكتب التعاون
والتنسيق في
الجيش اللبناني
العميد الركن ميشال بطرس، وتم البحث في آخر المستجدات المتعلّقة بملف ضبط الحدود
اللبنانية
– السورية.
والتقى منسى كلا من النائب السابق
شانت جنجنيان
، الرئيس السابق لهيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، ونائب رئيس
المجلس الوطني للإعلام المرئي
والمسموع في لبنان إبراهيم عوض.
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