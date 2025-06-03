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لبنان

وزير الدفاع بحث مع زواره في قضايا عامة وتابع ملف ضبط الحدود مع سوريا

Lebanon 24
03-06-2025 | 10:51
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استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود،  وتم التداول في قضايا مرتبطة بقطاع الإسكان، وبإمكانية التعاون بين المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين بما يساهم في استفادة العسكريين من برامج الإسكان المتاحة.
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كما استقبل رئيس مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد الركن ميشال بطرس، وتم البحث في آخر المستجدات المتعلّقة بملف ضبط الحدود اللبنانية – السورية.

والتقى منسى كلا من النائب السابق شانت جنجنيان، الرئيس السابق لهيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، ونائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان إبراهيم عوض.
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