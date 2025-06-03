وزير الدفاع بحث مع زواره في قضايا عامة وتابع ملف ضبط الحدود مع سوريا

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استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان ، وتم التداول في قضايا مرتبطة بقطاع الإسكان، وبإمكانية التعاون بين وجهاز إسكان العسكريين بما يساهم في استفادة العسكريين من برامج الإسكان المتاحة.كما استقبل رئيس والتنسيق في العميد الركن ميشال بطرس، وتم البحث في آخر المستجدات المتعلّقة بملف ضبط الحدود – السورية.والتقى منسى كلا من النائب السابق ، الرئيس السابق لهيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، ونائب رئيس والمسموع في لبنان إبراهيم عوض.