من بيروت.. عراقجي يؤكد: تخصيب اليورانيوم خطّ أحمر

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قال وزير خارجية ، أنّه "لو كان بإمكان قصف منشآتنا النووية لما رأت حاجة للدخول في مفاوضات".ولفت، خلال حفل توقيع كتابه "قوة التفاوض" في فندق الكورال بيتش في ، إلى أنّه "لو لم نمتلك القدرة الدفاعية أو نطور برنامجنا لما كان هناك سبب للتفاوض معنا".وأكّد أنّ "منعنا من تخصيب اليورانيوم في خط أحمر وهذا واقع تدركه جميع الدول".