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لبنان

من بيروت.. عراقجي يؤكد: تخصيب اليورانيوم خطّ أحمر

Lebanon 24
03-06-2025 | 11:02
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قال وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّه "لو كان بإمكان الولايات المتحدة قصف منشآتنا النووية لما رأت حاجة للدخول في مفاوضات".
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ولفت، خلال حفل توقيع كتابه "قوة التفاوض" في فندق الكورال بيتش في بيروت، إلى أنّه "لو لم نمتلك القدرة الدفاعية أو نطور برنامجنا النووي لما كان هناك سبب للتفاوض معنا".


وأكّد أنّ "منعنا من تخصيب اليورانيوم في إيران خط أحمر وهذا واقع تدركه جميع الدول".
 
ولفت إلى أنّ إيران تلقت مقترحًا أميركيا فيه كثير من الغموض وسنجيب عليه خلال أيام وفقا لمصالحنا.

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