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عقدت " لشؤون المرأة " ورشة عمل لوضع علامات تقييم المؤشر الإقليمي لعام ٢٠٢٤ حول العنف ضد النساء والفتيات في .ويهدف المؤشر الإقليمي إلى "تحديد الوضع القائم بالنسبة إلى التشريعات والسياسات وإجراءات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في بلدان جنوب المتوسط: ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس وسوريا والعراق".شارك في اللقاء ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات ومنظمات ، ومراكز دور الإيواء وأعضاء من "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية".وأشارت الهيئة إلى أنه "في عام 2019، تم تأسيس المرصد الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات في إطار "مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب "، بتمويل من وتنفذه المبادرة النسوية الأورو متوسطية EuroMed Feminist Initiative، وتتم استضافته في عمان – ".