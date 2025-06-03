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لبنان

ورشة عمل لـ"الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" حول العنف ضدّ النساء في لبنان

Lebanon 24
03-06-2025 | 11:06
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عقدت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" ورشة عمل لوضع علامات تقييم المؤشر الإقليمي لعام ٢٠٢٤ حول العنف ضد النساء والفتيات في لبنان.
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ويهدف المؤشر الإقليمي إلى "تحديد الوضع القائم بالنسبة إلى التشريعات والسياسات وإجراءات مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في بلدان جنوب المتوسط: الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس وسوريا والعراق".

شارك في اللقاء ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز دور الإيواء وأعضاء من "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية".

وأشارت الهيئة إلى أنه "في عام 2019، تم تأسيس المرصد الإقليمي حول العنف ضد النساء والفتيات في إطار المشروع الإقليمي "مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط"، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفذه المبادرة النسوية الأورو متوسطية EuroMed Feminist Initiative، وتتم استضافته في عمان – الأردن".
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