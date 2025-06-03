Advertisement

لبنان

الجيش أزال صاروخا غير منفجر من مخلفات الحرب من ساحة قانا

Lebanon 24
03-06-2025 | 11:09
A-
A+
Doc-P-1369992-638845711701229779.jpg
Doc-P-1369992-638845711701229779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أزال فريق الهندسة في الجيش صاروخا غير منفجر من مخلفات الحرب، من ساحة بلدة قانا - قضاء صور. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون السوري: فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع تبدأ في إزالة الألغام ومخلفات الحرب بمحيط مطار ديرالزور
lebanon 24
03/06/2025 21:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سماع دوي انفجار من جانب السلسلة الشرقية تبين انه ناجم عن تفجير مخلفات من قبل الجيش
lebanon 24
03/06/2025 21:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: "داعش" يستغل مخلفات النظام السابق ويجند عناصر من الجيش المنحل
lebanon 24
03/06/2025 21:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة
lebanon 24
03/06/2025 21:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:59 | 2025-06-03
14:04 | 2025-06-03
14:00 | 2025-06-03
13:37 | 2025-06-03
13:32 | 2025-06-03
13:32 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24