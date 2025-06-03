بشأن المزارعين والمشاريع الزراعية... هذا ما بحثه هاني مع شيخ العقل

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وجرى البحث خلال اللقاء في عدد من المواضيع والقضايا العامة، والدور الذي تقوم به لتطوير القطاع، إضافة الى التعاون المشترك مع المجلس المذهبي، بخصوص المشاريع الزراعية التي يعمل عليها المجلس بتوجيهات من شيخ العقل، وشرح الوزير بعضاً من تقديمات الوزارة فيما يتعلق بالبرك الاصطناعية، تأمين المواد الأولية للمزارعين، مختبر الانسجة النباتية وتطوير الأنواع العطرية والشتول، مراكز التدريب، معامل التوضيب والوصفات الزراعية.وبعد اللقاء قال الوزير هاني: "اللقاء اليوم هو استكمال للبحث المستمر مع لجنة الصحة والبيئة في المجلس المذهبي وفريق الزراعة، حول التأكيد على أهمية الأوقاف والأراضي التي تملكها المؤسسات ، لزيادة الانتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين وجودة الإنتاج الزراعي واهمية تنظيم استخدام الادوية الزراعية واستعمالها بالشكل الذي يجب ان تكون عليه، للحدّ من تأثيرها على المحاصيل الزراعية وخاصة لجهة وقف الادوية الزراعية المهرّبة، والرقابة على مراكز بيع الادوية الزراعية. كما تحدثنا عن برامج وزارة الزراعة التي تقوم على دعم المزارعين بمستويات عدة ومنها، تجميع المياه وزيادة القدرات والارشاد الزراعي، وغدا سنطلق روزنامة "إيامات" الزراعة في ، يوم التفاح، الكرز، العنب وغيرها وتخصيص يوما لسلامة الغذاء، المرتبط بالاستخدام الرشيد للمبيدات الزراعية وغيرها من الأنشطة، التي تعمل عليها وزارة الزراعة بالتعاون مع شركائها".وكان الشيخ ابي المنى استقبل رئيس اللبناني ومدير قسم الطوارئ في مستشفى اوتيل ديو الدكتور أنطوان الزغبي وقائد الشرطة القضائية الأسبق العميد المتقاعد أنور يحيى، حيث اطلع الزغبي شيخ العقل على واقع الأحمر والجهود الإنسانية التي يبذلها على مستوى الوطن.كما استقبل قائد سرية سير بيروت في قوى الامن الداخلي العقيد فؤاد بحضور الشيخين حمزة الكوكاش وراجح عبد الخالق .ومن زوّار دار الطائفة وفد من مؤسسي Lebanese Druze Convention – LDC برئاسة غادة حسن الجردي، وضم السيدات: نائبتها وامينة السر غادة عقل الريّس، نجاة السوقي وهبي والدكتور فادي حسيب الجردي، لاطلاعه على مؤتمر المغتربين الذي ستقيمه الجمعية من 29 لغاية 31 تموز المقبل في الباروك، والعرس الجماعي بتاريخ 15 آب. ووفد من سيدات "نور التوحيد الاغترابي - فالنسيا فنزويلا " برئاسة السيدة سوزان يحيى الريشاني.وترأس شيخ العقل – رئيس المجلس المذهبي اجتماعا لمجلس إدارة المجلس، لمناقشة شؤون إدارية.كما استقبل الشيخ ابي المنى في منزله في شانيه وفدا من "جمعية كمال الفكرية"، لتقديم دعوة الى الاحتفال التكريمي لوجوه ثقافية واعلامية واجتماعية مميزة تركت بصمات نجاح، وذلك في14 الجاري في قاعة جمعية الرسالة الاجتماعية في عاليه.واستقبل وفودا من مشايخ بلدة كفرنبرخ، لشكره على اهتمامه بتلبية احتياجات تعود الى "خلوة الزنبقية" الزاهرة. ووفداً من آل ابو عزالدين واقاربهم من بلدة العبادية، لشكره على رعايته انهاء ذيول الحادث الاليم الذي ذهب ضحيته الشاب حسين المعرباني من بلدة المنية قضاءً وقدراً، ثم مسؤول في المعلومات (الامن العام) المقدم رامي رومانوس، يرافقه الرائد بهاء عبود والنقيب ابو عمار ومسؤول مخابرات في الرائد سيزار محمود.واستقبل الاستاذ الاديب عبده لبكي وشقيقه بيار، للتهنئة بعيد الاضحى المبارك.من جهة ثانية تلقى شيخ العقل برقية تهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك من بطريرك ارمن بيت كيليكيا للروم الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، وعبّر فيها له عن "تقديره وامتنانه، لما تبذلونه من جهود مخلصة لوطننا لبنان. نسأل الله ان يبارك اعمالكم وان يجعلها نعمة الهية تستمدون منها الخير والبركة".كما تلقى اتصالا من متروبوليت صور وصيدا وتوابعها للروم الأرتوذكس المطران الياس كفوري معايداً بالأضحى.