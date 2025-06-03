رسميًا... انطلاق المحاكمات في سجن رومية

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ولفتت إلى أن "20 جلسة عقدت في اليوم الأول، وختمت المحاكمة في 7 ملفات منها، وأرجئت لإفهام الحكم، في خطوة عملية تسهم في تخفيف الاكتظاظ وتسهيل مسار العدالة".وشكر وزير العدل لـ" والقضاة والمحامين وقوى الأمن الداخلي تعاونهم والتزامهم"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز هو ثمرة تنسيق مشترك بين مختلف الجهات المعنية ويعكس إرادة مشتركة لخدمة مصلحة والعدالة وحقوق الإنسان".