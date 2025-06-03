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لبنان

كلام مؤثر جدًا... هذا ما قاله عراقجي عن نصرالله من أمام ضريحه!

Lebanon 24
03-06-2025 | 11:27
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أمام ضريح الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، إن "هزيمة إسرائيل أمر قطعي ودماء نصر الله ستكون ضامنا لهذا الانتصار".
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وصرح عراقجي بأن "نصر الله هو بطل مبارك ضد الاحتلال وكرس عمره في النضال ضد الاحتلال الصهيوني وحقق الانتصارات للبنان".

ولفت إلى أن "استشهاد السيد حسن نصرالله سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة".

وتابع قائلا: بجهوده الدؤوبة، حرر نصر الله تراب جنوب لبنان من المحتلين الصهاينة، وضحى بحياته الغالية في سبيل هذه القضية المقدسة".

وأكد عراقجي "أن المقاومة حية ونصر الله حي وأنا على ثقة تامة بأن دماء السيد نصرالله ستكون أكثر تأثيرا".
بدوره، تمنى النائب علي عمار للجمهورية الإسلامية في إيران "السلام الدائم".
أضاف: "نرحّب بوزير الخارجية الإيراني في لبنان". 






















 
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