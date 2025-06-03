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لبنان

إلقاء قنبلة وتحليق كثيف للطيران... هذا ما يجري في أجواء الجنوب وبعلبك

Lebanon 24
03-06-2025 | 12:13
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القت محلقة إسرائيلية، مساء اليوم، قنبلة على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل.
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وسبق ذلك، تحليق طيران اسرائيلي مُسيّر، بعد ظهر اليوم، على علوٍّ متوسّط في أجواء عدد من القرى الواقعة غربي مدينة بعلبك.

وقد شمل التحليق بلدات شمسطار، طاريا، بوداي وبدنايل.
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