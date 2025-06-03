إلقاء قنبلة وتحليق كثيف للطيران... هذا ما يجري في أجواء الجنوب وبعلبك

القت محلقة إسرائيلية، مساء اليوم، قنبلة على بلدة في .

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وسبق ذلك، تحليق طيران اسرائيلي مُسيّر، بعد ظهر اليوم، على علوٍّ متوسّط في أجواء عدد من القرى الواقعة غربي .



وقد شمل التحليق بلدات ، ، وبدنايل.