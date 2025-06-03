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لبنان

قرار جديد.. استعدوا للتقنين

Lebanon 24
03-06-2025 | 11:36
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تفقد اليوم المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران مصلحة بعبدا وعقد اجتماعًا مع رئيس الدائرة وعدد من الموظفين الإداريين تمحور حول تأمين استمرارية العمل الإداري والميداني بشكل سليم .
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وتطرق المهندس جبران إلى حالة ندرة المياه التي بدأت قبل أوانها بتأثير من شح الأمطار والثلوج خلال فصل الشتاء، ولفت إلى وضع خطة طوارئ لموسم الحر، بحيث ستضطر المؤسسة إلى اعتماد برنامج تقنين مع التشديد على أن ذلك لن ينعكس في أي شكل من الأشكال على الإلتزام بتوزيع المياه بالتساوي على جميع المواطنين الخاضعين لصلاحيات المؤسسة.
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