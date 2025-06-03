قرار جديد.. استعدوا للتقنين

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تفقد اليوم لمؤسسة مياه وجبل مصلحة وعقد اجتماعًا مع وعدد من الموظفين الإداريين تمحور حول تأمين استمرارية العمل الإداري والميداني بشكل سليم .وتطرق المهندس إلى حالة ندرة المياه التي بدأت قبل أوانها بتأثير من شح الأمطار والثلوج خلال فصل الشتاء، ولفت إلى وضع خطة طوارئ لموسم الحر، بحيث ستضطر المؤسسة إلى اعتماد برنامج تقنين مع التشديد على أن ذلك لن ينعكس في أي شكل من الأشكال على الإلتزام بتوزيع المياه بالتساوي على جميع المواطنين الخاضعين لصلاحيات المؤسسة.