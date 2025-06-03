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لبنان

تهريب محروقات إلى سوريا.. والجيش يتحرك

Lebanon 24
03-06-2025 | 11:54
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن  أنّ قوة من الجيش داهمت في بلدة القصر الحدودية مكان تواجد اللبناني "ق. الجمل" على خلفية العمل على تهريب محروقات الى الداخل السوري.
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