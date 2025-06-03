ميقاتي: لإبعاد السياسة عن موضوع المجلس البلدي في مدينة طرابلس

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وتمنى" ان يتخذ جميع الاعضاء القرار الصحيح من أجل مصلحة المدينة".موقف جاء مساء اليوم في لقاء شعبي مع "انصار تيار " اقيم في طرابلس.خلال اللقاء:لقد غبنا عن هذه المدينة لفترة محددة بسبب ظروف معينة مرت بها البلاد لا سيما أنه كان على حكومتي ادارة البلاد في وقت صعب في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية. قد يكون حصل تقصير خلال هذه الفترة في حق مدينة طرابلس، ولكن هذا لا يمكن أن يكون عائقا أمام اهتمامنا بها ، فهي دائما في القلب.اضاف: اليوم في ظل هذه الظروف مع حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية ندعوها دائما للنظر إلى هذه المدينة ولتولي الاهتمام بها وخاصة في ما خص التعيينات الجديدة، ولا يجوز أن تكون طرابلس بعيدة عن التعيينات ويجب أن تتطلع الحكومة إلى التوازن المناطقي وان يكون لطرابلس حصة من هذه التعيينات والمشاريع.وتابع :شهدنا خلال الشهر الماضي انتخابات بلدية ومنذ اليوم الاول أعلنت بصراحة ووضوح وجوب ان تكون السياسة بعيدة عن لأنها عملية انمائية بحتة ولا يجوز وضعها بأي شكل، ضمن الصراع السياسي. هذا الموضوع إنمائي ويجب أن تأخذ طرابلس حقها من الانماء ،خاصة أن هناك جهات دولية كثيرة مستعدة أن تساعد عندما يكون في طرابلس مجلس بلدي كامل الصلاحيات. لذلك سعدنا بهذه الانتخابات ولكن نحن اليوم أمام مخاض ثان، لذلك ندعو الجميع دائما للتعاون من دون أن يعني موقفنا اعطاء اي طرف أحقية على الطرف الاخر.اضاف": نحن نصر على إبعاد السياسة عن هذا الاستحقاق ونترك للشعب أن يختار ما يراه مناسبا من أجل انماء طرابلس، فالموضوع ليس موضوع حصص والهم الوحيد هو انماء المدينة وتطويرها .وقال: ندعو الله ان يلهم جميع الاعضاء ليتخذوا القرار الصحيح من أجل مصلحة المدينة .اشكر حضوركم وأعرب عن سروري برؤية هذه الوجوه الطيبة وكل الذين حضروا هذا اللقاء.