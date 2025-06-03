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لبنان

تيمور جنبلاط استقبل سفير الصين في زياة وداعية

Lebanon 24
03-06-2025 | 12:04
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه، في كليمنصو، سفير الصين تشيان مينجيان، في زيارة وداعية بمناسبة قرب مغادرته لبنان إلى منصب جديد.
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وحضر اللقاء النائب فيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب زاهر رعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب. (الوكالة الوطنية)
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