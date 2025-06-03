تيمور جنبلاط استقبل سفير الصين في زياة وداعية

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استقبل رئيس الإشتراكي ، في مكتبه، في ، سفير ، في زيارة وداعية بمناسبة قرب مغادرته إلى منصب جديد.وحضر اللقاء النائب ، نائب ومستشار النائب . (الوكالة الوطنية)