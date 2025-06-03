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لبنان

حواجز ومداهمات.. 20 مطلوبا في قبضة الأمن

Lebanon 24
03-06-2025 | 12:06
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بلاغ، أنّه "في إطار الخطّة الأمنيّة التي تتّبعها قوى الأمن الدّاخلي للحفاظ على الاستقرار والحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبخاصةٍ في محافظة الشّمال، نفّذت شعبة المعلومات، بتاريخ 29-5-2025، حواجز ومداهمات لأماكن وجود المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في العديد من المناطق الشّمالية.
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وقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف 20 شخصًا في مناطق ضهر العين، أبي سمرا، اردة، العَيرونيّة، من بينهم:

- 11  من الجنسية اللبنانية بجرائم مختلفة، منها سرقة ومخدّرات.

- 9 من الجنسية السورية بجرائم سرقة، ترويج وحيازة مخدّرات، إقامة غير مشروعة.

كما ضبطت بحوزة عددٍ منهم موادَ مخدّرة".

وحسب البلاغ، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا والمضبوطات المراجع المعنية، عملًا بإشارة القضاء المختص.
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