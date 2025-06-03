حواجز ومداهمات.. 20 مطلوبا في قبضة الأمن

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بلاغ، أنّه "في إطار الخطّة الأمنيّة التي تتّبعها قوى الأمن الدّاخلي للحفاظ على الاستقرار والحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، وبخاصةٍ في محافظة الشّمال، نفّذت ، بتاريخ 29-5-2025، حواجز ومداهمات لأماكن وجود المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في العديد من المناطق الشّمالية.وقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف 20 شخصًا في مناطق ، ، اردة، العَيرونيّة، من بينهم:- 11 من الجنسية بجرائم مختلفة، منها سرقة ومخدّرات.- 9 من الجنسية بجرائم سرقة، ترويج وحيازة مخدّرات، إقامة غير مشروعة.كما ضبطت بحوزة عددٍ منهم موادَ مخدّرة".وحسب البلاغ، فقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا والمضبوطات المراجع المعنية، عملًا بإشارة المختص.