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لبنان

كفرتبنيت تكرّم رئيس اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم إبراهيم دبوق

Lebanon 24
03-06-2025 | 12:56
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 كرم نادي كفرتبنيت الرياضي رئيس اتحاد الجنوب الفرعي في كرة القدم إبراهيم دبوق لتأهل الفريق إلى التصفيات النهائية لبطولة لبنان للفئات العمرية 12 سنة، بحضور عدد من رؤساء البلديات والاندية الرياضية في منطقة الجنوب والنبطية.
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وأكد دبوق على دور الرياضة في "نشأة الأجيال والتزام الاتحاد بدعم كل النوادي التي تزرع في قلوب الناس الفرح رغم الالام والمأساة"، مهنئا "جميع الاندية المتأهلة لتمثيل الجنوب افضل تمثيل للتصفيات"، مباركا لنادي كفرتبنيت ولمسؤول الفئات العمرية المدرب رشيد حيدر "جهوده التي أثمرت الفوز والتأهل ورفع اسم بلدتهم".


وتوجه دبوق إلى اللاعبين بالقول: "أنتم الامل والمستقبل للرياضة في الجنوب ولبنان".


وعايد النادي واللاعبين واهالي البلدة بعيد الاضحى المبارك.

وشكر رئيس نادي كفرتبنيت محمد فقيه رئيس اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم على جهوده في قيادة الاتحاد، وقدم له درعا تقديرية وميداليات للاعبين .
 
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