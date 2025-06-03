كفرتبنيت تكرّم رئيس اتحاد الجنوب الفرعي لكرة القدم إبراهيم دبوق

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وأكد دبوق على دور الرياضة في "نشأة الأجيال والتزام الاتحاد بدعم كل النوادي التي تزرع في قلوب الناس الفرح رغم الالام والمأساة"، مهنئا "جميع الاندية المتأهلة لتمثيل الجنوب افضل تمثيل للتصفيات"، مباركا لنادي كفرتبنيت ولمسؤول الفئات العمرية المدرب رشيد "جهوده التي أثمرت الفوز والتأهل ورفع اسم بلدتهم".وتوجه دبوق إلى اللاعبين بالقول: "أنتم الامل والمستقبل للرياضة في الجنوب ولبنان".وعايد النادي واللاعبين واهالي البلدة بعيد الاضحى المبارك.وشكر رئيس نادي كفرتبنيت الجنوب الفرعي على جهوده في قيادة الاتحاد، وقدم له تقديرية وميداليات للاعبين .