الراعي استقبل وفدا من الأرجنتين من أصول لبنانية في زيارة حج

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إستقبل البطريرك في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من من أصول لبنانية في إطار زيارة الحج التي حملوا فيها معهم تمثال "عذراء وادي كاتاماركا"، حيث يرقد اجدادهم .ورحب بالوفد متمنيا لهم "رحلة حج مباركة الى ،" ومثمنا مبادرتهم "بشد الأواصر بين بلدهم الأم وبلدهم المضيف وذلك بتعميق ايمانهم وانتمائهم الى الكنيسة."بدوره شكر الوفد للراعي "بركته الرسولية"، واعرب أعضاؤه عن "تأثرهم العميق بلقاء رأس وتبادل الحديث معه"، لافتين الى "ان عذراء الوادي تم وضع تمثال لها في مار يوسف وهي تبارك المؤمنين وتشفي المرضى، والبابا لاون ال13 هو من اسماها بسيدة الوادي بعد ترائيها للمؤمنين من أبناء المحافظة وقيامها بعجائب وشفاءات". (الوكالة الوطنية)