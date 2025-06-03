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لبنان

اللقاء وُصف بأنه "جيد ومريح"... وهذا ما طلبه عراقجي من سلام!

Lebanon 24
03-06-2025 | 13:09
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وصفت مصادر حكومية لقاء رئيس الوزراء نواف سلام ورئيس وزراء الخارجية عباس عراقجي بأنه "جيد ومريح ووزير الخارجية الايراني وجّه دعوة إلى الرئيس سلام لزيارة طهران والأخير رد "انشالله نلبيها عندما تكون الظروفُ مناسبة".
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وبحسب المعلومات، "سلام وعراقجي تحدثا عن تعزيز الشراكة وإعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين". 

ايضاً كشفت المصادر أنّ "عراقجي طلب من سلام رفع قرارِ الحظر عن حركة الملاحة الجوية الايرانية الى لبنان فأجاب رئيس الحكومة بأن هذا التدبير اتُخذ لأسباب أمنية".

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