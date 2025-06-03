اللقاء وُصف بأنه "جيد ومريح"... وهذا ما طلبه عراقجي من سلام!

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وبحسب المعلومات، "سلام وعراقجي تحدثا عن تعزيز الشراكة وإعادة تفعيل البلدين".ايضاً كشفت المصادر أنّ " طلب من سلام رفع قرارِ الحظر عن حركة الملاحة الجوية الايرانية الى فأجاب رئيس الحكومة بأن هذا التدبير اتُخذ لأسباب أمنية".