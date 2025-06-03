مهنة في مأزق حقيقي في هذه الأيام.. ونداء للمواطنين

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مع اقتراب العيد، تشهد صالونات الحلاقة في ضغطًا متزايدًا نتيجة الإقبال الكبير من الزبائن، مما يؤدي إلى مشكلات عدة بسبب طول فترات الانتظار.يقول أحد أصحاب صالونات الحلاقة : “كل عام تتكرر القصة. الزبائن يأتون من دون مواعيد مسبقة، ونحن نعمل لساعات طويلة لتلبية طلباتهم. في الليلة التي تسبق العيد، نعمل حتى ساعات ، والصالون الذي كان يستقبل 30 زبونًا في الأيام العادية، يستقبل أكثر من 100 زبون في تلك الليلة".ويضيف صاحب المحل: “لقد حاولنا تنظيم العمل، ولكن الزبائن يفضلون الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، وهذا يضعنا في موقف صعب، حيث نريد تقديم أفضل خدمة، ولكن الضغط يكون كبيرًا".وتمنى الاسمر من جميع المواطنين أخذ موعد الحلاقة والتجميل قبل موعد العيد، وعدم انتظار اللحظات الأخيرة أو حتى فجر العيد.أسعار الحلاقة الرجالية:.قص الشعر: يتراوح بين 5 و20 دولارًا أميركيًا، حسب المنطقة ونوع الخدمة المقدمة..حلاقة الذقن: تتراوح بين 2 و10 دولارات أميركية..خدمات إضافية: مثل الشمع أو الماسك، تتراوح بين 2 و5 دولارات أميركية.