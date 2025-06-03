كُلِّف بهذا الأمر أيضًا... معلومات جديدة عن تعيين حمية مستشارًا للرئيس عون لشؤون إعادة الإعمار

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والمعلومات اوضحت ان "الوزير حمية التقى يوم الثلاثاء رئيس الجمهورية وهذا اللقاء لم يكن الاول بينهما على أن تبدأ الخطوات والعمل الجدي صباح الاربعاء".

وبحسب المعلومات، إن "رئيس الجمهورية هو من قرر تعيين وفخامته عازم على إحراز تقدم في ملف إعادة الاعمار".