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لبنان

كُلِّف بهذا الأمر أيضًا... معلومات جديدة عن تعيين حمية مستشارًا للرئيس عون لشؤون إعادة الإعمار

Lebanon 24
03-06-2025 | 13:09
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كشفت معلومات صحافية أنّ "وزير الأشغال السابق علي حمية إلى جانب تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون إعادة الإعمار كُلف أيضاً تمثيل الرئيس عون في اللجان الحكومية".
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وبحسب المعلومات، إن "رئيس الجمهورية جوزاف عون هو من قرر تعيين حمية وفخامته عازم على إحراز تقدم في ملف إعادة الاعمار". 

والمعلومات اوضحت ان "الوزير حمية التقى يوم الثلاثاء رئيس الجمهورية وهذا اللقاء لم يكن الاول بينهما على أن تبدأ الخطوات والعمل الجدي صباح الاربعاء".
وفي السياق نفسه، كشفت المعلومات أن "مؤتمر للدول المانحة سيُعقد في 10 حزيران في السرايا الحكومية يختص بإعادة إعمار لبنان وبالمساعدات بشكل عام". 
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