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لبنان

وزير الزراعة: أهمية تطوير هذا القطاع لبناء دولة حديثة قادرة على تأمين الرعاية الصحية لمواطنيها

Lebanon 24
03-06-2025 | 13:32
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أقامت الطبابة العسكرية وجامعة البلمند، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلا بوزير الزراعة نزار هاني، وحضور رئيس الأركان ممثلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مؤتمر "إدارة الأزمات في القطاع الصحي" في جامعة البلمند في قلحات - الكورة، بمشاركة عدد من الوزراء والنواب وفاعليات طبية ونقابية وجامعية وسياسية واقتصادية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وعدد من ضباط الجيش.
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وخلال المؤتمر، أكد هاني أن "القطاع الصحي شكل خط الدفاع الأول في مواجهة أزمات عدة مر بها لبنان"، مشيرا إلى "أهمية العمل على تطوير هذا القطاع بغية بناء دولة حديثة قادرة على تأمين الرعاية الصحية لمواطنيها، وضرورة التحول البنيوي القائم على التعلم من التجارب".

كما أشاد بـ"مساهمة الجيش في إقامة المؤتمر وبدور جامعة البلمند في احتضان المبادرات العلمية الهادفة".
من جهة أخرى، ألقى رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده كلمة جاء فيها: "بذلت المؤسسة العسكرية قصارى جهدها لأداء دور فاعل على الصعيد الصحي خلال الأزمات الخطيرة، إيمانا منها بقدسية واجبها المهني والأخلاقي في الوقوف إلى جانب اللبنانيين. وعلى هذا الأساس، كان للجيش دور حيوي في الخطة الوطنية للتصدي لجائحة كورونا. كما شارك في إخلاء المصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم عقب انفجار مرفأ بيروت، بالتوازي مع توليه مسؤولية تأمين محيط الانفجار ورفع الركام وفتح الطرق".

وكذلك، شدد رئيس الطبابة العسكرية العميد الإداري داني بشراوي على أن "المؤتمر يشكل منصة حوار وتكامل بين الجهات الصحية الرسمية، والمؤسسة العسكرية، والقطاع الخاص، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني".
واعتبر رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق أن "الجامعة تولي اهتماما خاصا لوضع استراتيجيات تضمن استمرارية مختلف القطاعات الحيوية في لبنان"، لافتا إلى أن "اللبنانيين سيظلون متضامنين وعازمين على النهوض، ومجتمعين خلف جيش بلادهم". (الوكالة الوطنية)



 
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