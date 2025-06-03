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لبنان

بشأن اورتاغوس.. هذا ما تبلغته عين التينة

Lebanon 24
03-06-2025 | 13:32
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أفادت معلومات الجديد عن أن عين التينة تبلغت من الولايات المتحدة إنهاء مهام نائبة المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مورغان أورتاغوس في لبنان.
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