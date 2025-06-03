Advertisement

لبنان

لجنة الإدارة والعدل أقرت مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة وأحالته إلى وزارة الصحة

Lebanon 24
03-06-2025 | 14:27
A-
A+

Doc-P-1370072-638845831333016398.png
Doc-P-1370072-638845831333016398.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: بلال عبد الله، اشرف بيضون، غازي زعيتر واسامة سعد، وملحم خلف، وفراس حمدان وحليمة قعقور.
Advertisement

وتناول عدد من أعضاء اللجنة، مسالة توقيف الصحافي الاعلامي وسام سعادة، وطريقة توقيفه والتحقيق معه، حيث رأوا أن الاجراءات التي اتخذت مخالفة لاحكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

كما ولفت عدوان إلى أن اللجنة استلمت مشروع القانون الرامي الى تنظيم القضاء العدلي، وأنها ستعكف على درسه اعتباراً من الجلسة المقبلة.

ومن ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 31/5/2023 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
لجنة الإدارة والعدل تواصل درس قانون الوساطة وتعديلات "علوم الأشعة"
lebanon 24
04/06/2025 02:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الوساطة وتقرّ أحكامًا جديدة
lebanon 24
04/06/2025 02:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الادارة أقرت اقتراح القانون المتعلق بإعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة معدلا
lebanon 24
04/06/2025 02:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله بحث مع وزير العدل في مشروع قانون استقلالية القضاء
lebanon 24
04/06/2025 02:57:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2025-06-03
16:43 | 2025-06-03
16:37 | 2025-06-03
16:35 | 2025-06-03
16:28 | 2025-06-03
16:10 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24