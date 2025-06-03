لجنة الإدارة والعدل أقرت مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة وأحالته إلى وزارة الصحة

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عقدت والعدل جلسة برئاسة ، وحضور مقرر اللجنة النائب عطالله، والنواب: ، اشرف بيضون، واسامة سعد، وملحم خلف، وفراس وحليمة قعقور.وتناول عدد من ، مسالة توقيف الصحافي الاعلامي وسام ، وطريقة توقيفه والتحقيق معه، حيث رأوا أن الاجراءات التي اتخذت مخالفة لاحكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.كما ولفت عدوان إلى أن اللجنة استلمت مشروع القانون الى تنظيم العدلي، وأنها ستعكف على درسه اعتباراً من الجلسة المقبلة.ومن ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 31/5/2023 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة.(الوكالة الوطنية)