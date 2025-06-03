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لبنان

حادثة غريبة في البترون.. شاب مغمى عليه داخل محطة الركاب

Lebanon 24
03-06-2025 | 14:35
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عُثر على شاب مغمى عليه، وهو ممدد على الأرض داخل "محطة انتظار الركاب" (المعروفة شعبياً بخيمة الانتظار) في مدينة البترون جسر المستشفى، من دون معرفة الأسباب المباشرة للحالة.
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وبحسب المعلومات الأولية، فإن الشاب كان نائماً في شكل غير طبيعي ومستلقيًا على الأرض، ما أثار قلق المارة. وتشير الترجيحات إلى أن فقدانه للوعي قد يكون ناتجاً عن شرب كميات من الكحول أو مواد مؤثرة أخرى، إلا أن السبب الدقيق لا يزال غير مؤكد حتى اللحظة.

وتدخلت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني فورا، وعملت على نقله إلى مستشفى البترون لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة. (الوكالة الوطنية)
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