حادثة غريبة في البترون.. شاب مغمى عليه داخل محطة الركاب

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عُثر على شاب مغمى عليه، وهو ممدد على الأرض داخل "محطة انتظار الركاب" (المعروفة شعبياً بخيمة الانتظار) في مدينة جسر المستشفى، من دون معرفة الأسباب المباشرة للحالة.وبحسب المعلومات الأولية، فإن الشاب كان نائماً في شكل غير طبيعي ومستلقيًا على الأرض، ما أثار قلق المارة. وتشير الترجيحات إلى أن فقدانه للوعي قد يكون ناتجاً عن شرب كميات من أو مواد مؤثرة أخرى، إلا أن السبب الدقيق لا يزال غير مؤكد حتى اللحظة.وتدخلت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني فورا، وعملت على نقله إلى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة. (الوكالة الوطنية)