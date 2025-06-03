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لبنان
في الجنوب.. قردان اجتازا الحدود ودخلا إلى إسرائيل
Lebanon 24
03-06-2025
|
15:00
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في حادثة لافتة، تسلل قردان فرا من منزل في
لبنان
إلى داخل الأراضي
الإسرائيلية
، وظهرا داخل أحد منازل مستوطنة دوفيف الإسرائيلية الأسبوع الماضي.
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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن هيئة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية قولها أنه تم ضبط القردين وتسليمهما لجهات مختصة بالعناية بالحيوانات.
ورجّحت مصادر أن القردين أُطلقا نتيجة عجز مالكيهما عن الاستمرار في تربيتهما، وهي ظاهرة تتكرر أحيانًا في الجنوب، حيث سبق أن وصلت قرود إلى
إسرائيل
، بينها حالتان وقعتا في رأس
الناقورة
مؤخرًا، حسب الصحيفة.
ومن بين أكثر القصص شهرة، عبور القرد "طحتوح" قبل ست سنوات، حيث انطلق من مدينة صور، مرورًا ببنت
جبيل
، ثم هرب من مزرعة، ووصل إلى منطقة كرميئيل الإسرائيلية بعد رحلة استمرت أسابيع، قبل أن يُعاد إلى لبنان بوساطة من الجيش
الإسرائيلي
ومديرة "غابة القرود" في يودفات، نورا تافور، حسب الصحيفة.
إلى ذلك، علّق
يسرائيل
صباغ، مزارع من دوفيف، على الواقعة قائلًا إن القردين دخلا حظيرة أحد المنازل، وقد بديا جائعين، فأُطعما قبل أن تُستدعى الجهات المختصة.(jpost)
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