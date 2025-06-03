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لبنان

بالفيديو.. حريق هائل في بلدة لبنانية يقترب من المنازل

Lebanon 24
03-06-2025 | 15:41
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اندلع حريق هائل ظهر اليوم في منطقة كرم سدّه قضاء زغرتا، حيث اشتعلت النيران في مساحات واسعة من الأحراج والأعشاب اليابسة، وسط رياح قوية ساهمت في توسّع رقعة الحريق بشكل سريع وخطير، حسب مندوبة "لبنان24".
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ومنذ ساعات، تبذل فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني، مدعومة بعناصر وآليات من عدة مراكز، جهودًا مضنية باللحم الحي، في محاولة لتطويق النيران وإخمادها رغم الظروف المناخية الصعبة.

كما أن فرق الصليب الأحمر اللبناني ووحدات الإسعاف في الدفاع المدني في حالة جهوزية تامة في محيط المنطقة، تحسّبًا لأي طارئ أو إصابة، وذلك استعدادًا للتدخّل السريع في حال وقوع أي إصابات أو حاجة للإخلاء الفوري.

ويشارك في عمليات الإخماد عدد كبير من الأهالي، إلى جانب رجال الإطفاء، في وقت تواصل فيه النيران امتدادها نحو مناطق وعرة ومناطق مجاورة أكثر كثافة سكانية.

واقتصرت الأضرار على الأعشاب والأشجار المثمرة وغير المثمرة، إلا أن النيران تقترب بشكل خطير من بعض المنازل، ما ينذر بكارثة بيئية وإنسانية في حال لم يتم التدخل السريع.
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لبنان

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