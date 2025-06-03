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لبنان

من هو رئيس بلدية سلعا؟

Lebanon 24
03-06-2025 | 16:28
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جرت في قائمقامية صور، وتحت اشراف القائم مقام محمد جفال، جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية "سلعا" في حضور كامل الأعضاء الذين كانوا فازوا بالتزكية.

وبنتيجة الجلسة، فاز عباس حسين نعيم برئاسة البلدية، ومحمد معروف أيوب بمنصب نائب الرئيس.
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ويضم المجلس الأعضاء: فيصل شحادي نعيم، مازن محمد نعيم، علي خضر بعلبكي، علي سليم أيوب، محمد حسن أيوب، محمد مصطفى خلف، يوسف محمود بعلبكي، إبراهيم قاسم نعيم، علي محمد أيوب وحسين رضا نعيم.

وعاهد رئيس البلدية الجديد، اثر انتخابه، أبناء بلدته"أن نكون أمناء على هذه الثقة، صادقين في وعودنا وشفافين في عملنا وقريبين من اهلنا وتحويل هذه الثقة الى عمل ملموس وخدمة عامة، وتطوير حقيقي يُلامس حياة كل فرد من أبناء سلعا".

وقال: "فلنبدأ معاً صفحة، عنوانها العمل بصدق، والتخطيط بحكمة، والتنفيذ بإخلاص، كي نُعلي شأن سلعا ونمنحها المستقبل الذي تستحقه".

وكان فاز بالتزكية أيضاً مختارا البلدة علي أحمد أيوب وعلي محمد بعلبكي.
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