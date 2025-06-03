من هو رئيس بلدية سلعا؟

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وبنتيجة الجلسة، فاز عباس حسين نعيم برئاسة البلدية، ومحمد معروف بمنصب .ويضم المجلس الأعضاء: فيصل شحادي نعيم، مازن محمد نعيم، ، أيوب، أيوب، خلف، يوسف محمود بعلبكي، إبراهيم نعيم، علي محمد أيوب وحسين رضا نعيم.وعاهد رئيس البلدية الجديد، اثر انتخابه، أبناء بلدته"أن نكون أمناء على هذه الثقة، صادقين في وعودنا وشفافين في عملنا وقريبين من اهلنا وتحويل هذه الثقة الى عمل ملموس وخدمة عامة، وتطوير حقيقي يُلامس حياة كل فرد من أبناء سلعا".وقال: "فلنبدأ معاً صفحة، عنوانها العمل بصدق، والتخطيط بحكمة، والتنفيذ بإخلاص، كي نُعلي شأن سلعا ونمنحها الذي تستحقه".وكان فاز بالتزكية أيضاً مختارا البلدة أيوب وعلي محمد بعلبكي.