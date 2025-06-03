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لبنان
مصرف يعيش تحت وطأة قضية مالية
Lebanon 24
03-06-2025
|
17:45
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يعيش مصرف معروف تحت وطأة قضية مالية، تتوزع بين التلاعب المالي والاختلاس وتجري تحقيقات بعد توقيف موظفين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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