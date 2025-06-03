يوم بلديّ عاصف في طرابلس ينتهي باستقالات.. ميقاتي:لاتخاذ القرار الصحيح من أجل مصلحة المدينة

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لم تمض الساعة الأولى من رئاسة عبد الحميد كريمة لبلدية ، حتى قدم 12 عضواً من المجلس البلديّ، استقالاتهم وهم أعضاء لائحة "نسيج طرابلس" الـ 11 الذين فازوا بالانتخابات، ومعهم العضو الوحيد الفائز عن لائحة "حراس المدينة".أودع الأعضاء الـ 12 استقالاتهم لدى محافظ بالوكالة إيمان الرافعي. ومن المفترض أن ترفعها الأخيرة إلى والبلديات، وعلى الأخيرة اتّخاذ القرار النهائي للبتّ بمصير طرابلس، لجهة حلّه وإعادة الانتخابات بعد مهلة الشهرين.دعا " الى ابعاد السياسة عن موضوع المجلس البلدي في مدينة طرابلس"، داعيا "جميع الاطراف المعنية الى التعاون من دون أن يعني موقفنا اعطاء اي طرف أحقية على الطرف الاخر".وتمنى" ان يتخذ جميع الاعضاء القرار الصحيح من أجل مصلحة المدينة".موقف الرئيس جاء مساء اليوم في لقاء شعبي مع "انصار العزم" اقيم في طرابلس.وقال الرئيس ميقاتي خلال اللقاء:لقد غبنا عن هذه المدينة لفترة محددة بسبب ظروف معينة مرت بها البلاد لا سيما أنه كان على حكومتي ادارة البلاد في وقت صعب في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية. قد يكون حصل تقصير خلال هذه الفترة في حق مدينة طرابلس، ولكن هذا لا يمكن أن يكون عائقا أمام اهتمامنا بها ، فهي دائما في القلباضاف: اليوم في ظل هذه الظروف مع حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية ندعوها دائما للنظر إلى هذه المدينة ولتولي الاهتمام بها وخاصة في ما خص التعيينات الجديدة، ولا يجوز أن تكون طرابلس بعيدة عن التعيينات ويجب أن تتطلع الحكومة إلى التوازن المناطقي وان يكون لطرابلس حصة من هذه التعيينات والمشاريع.وتابع :شهدنا خلال الشهر الماضي انتخابات بلدية ومنذ اليوم الاول أعلنت بصراحة ووضوح وجوب ان تكون السياسة بعيدة عن لأنها عملية انمائية بحتة ولا يجوز وضعها بأي شكل، ضمن الصراع السياسي. هذا الموضوع إنمائي ويجب أن تأخذ طرابلس حقها من الانماء ،خاصة أن هناك جهات دولية كثيرة مستعدة أن تساعد عندما يكون في طرابلس مجلس بلدي كامل الصلاحيات. لذلك سعدنا بهذه الانتخابات ولكن نحن اليوم أمام مخاض ثان، لذلك ندعو الجميع دائما للتعاون من دون أن يعني موقفنا اعطاء اي طرف أحقية على الطرف الاخر.اضاف": نحن نصر على إبعاد السياسة عن هذا الاستحقاق ونترك للشعب أن يختار ما يراه مناسبا من أجل انماء طرابلس، فالموضوع ليس موضوع حصص والهم الوحيد هو انماء المدينة وتطويرها .وقال: ندعو الله ان يلهم جميع الاعضاء ليتخذوا القرار الصحيح من أجل مصلحة المدينة .اشكر حضوركم وأعرب عن سروري برؤية هذه الوجوه الطيبة وكل الذين حضروا هذا اللقاء.وكتبت" نداء الوطن": التصعيد من قِبل "نسيج طرابلس" في وجه كريمة وفريقه، والذي انتُخب رئيساً للبلدية بـ 13 صوتاً كان متوقّعاً، لا سيّما أن الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، أفرزت مجلساً بلدياً مكوّناً من فريقين غير متجانسين على الإطلاق، يتبادل كلّ منهما الاتّهامات بحق الآخر. ففيما يعتبر فريق لائحة "نسيج طرابلس" بأن أعضاء فريق "رؤية طرابلس" هم لائحة السياسيين في البلدية، تنظر "رؤية" إلى "نسيج" على أنها فريق يريد المكاسب والمناصب في البلدية والاتحاد، وفرض أمر واقع عكس مجريات نتائج الانتخابات، ملتحفاً ثوب المجتمع المدني.وكتبت" الديار": قدم الاعضاء الفائزون الـ 12 من لائحة «نسيج طرابلس» استقالاتهم، الى جانب العضو الممثل لـ «حراس المدينة»، من المجلس البلدي بعد اقل من نصف ساعة من تنصيب عبد الحميد كريمة رئيسا للبلدية، بعد فشل كل الاتصالات لمنع انهيار المجلس البلدي، حيث تخوفت مصادر طرابلسية من وجود خطة لضرب الموقع المتقدم الذي حققه الوزير السابق فيصل كرامي الذي نجح في ملء مساحة كبيرة من الفراغ الذي خلفه اعتكاف والذي صب لمصلحته في المدينة وفي قضاء الضنية، ما جعله لاعبا متقدما في الاستحقاق الانتخابي النيابي، وسط الخشية من عملية اللعب بالنار الجارية والتي ستترك تداعيات خطيرة على مستوى المدينة واستقرارها الامني والانمائي والسياسي. فهل انطلقت معركة النيابية مبكرا في عاصمة الشمال؟