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تجدد اعتراض « (اليونيفيل)»في الجنوب، رغم الدعوات السياسية إلى منع التعرض لها في وقت انطلق رسمياً مسار التمديد لـ "اليونيفيل" في .وشهدت بلدة صديقين، في ، توتراً محدوداً، الثلاثاء، إثر اعتراض مجموعة من الأهالي دوريةً تابعة للبعثة الدولية خلال محاولتها الدخول إلى منطقة جبل الكبير داخل نطاق البلدة من دون مرافقة الجيش ، وفق ما أفادت به مصادر محلية.وتحدثت المصادر المحلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن السكان المحليين اعترضوا طريق الدورية ومنعوها من التقدم في بلدة صديقين، عادّين أن تحرّكها داخل الأحياء والمناطق الزراعية من دون مرافقة الجيش خرق لقواعد التنسيق المعتمدة.وافادت" النهار" ان عددا من عناصر "الحزب" عمد إلى رفع رايات " " وحركة "أمل" على آلية "اليونيفيل". إثر ذلك حضرت قوة من وعملت على مرافقة الدورية وإبعاد جماعة "الحزب".ووصف الناطق باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي الوضع بأنه "صعب جداً". وقال: "نحن في خضم مرحلة من الاستقرار الهش. لا يزال وقف الأعمال العدائية صامداً ولكن هناك خروقات يومية وقد يؤدي ذلك إلى تطورات خطرة. لذا يجب توخي الحذر".ميدانياً، ألقت مسيّرة إسرائيلية أمس قنبلة على بلدة في قضاء . كما حلق المسيّر على علو متوسط فوق بلدات قرى غرب في أجواء قرى شمسطار وطاريا وبوداي وبدنايل.