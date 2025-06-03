صندوق النقد حذر: لبنان لم يُظهر التزاماً جاداً في تنفيذ التغييرات

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كتب في" اللواء": منذ تولي حكومة الرئيس مهامها العام الماضي، تم الإعلان عن عدة وعود إصلاحية تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي. لكن على الرغم من الوعود التي قطعتها ، فإن التباطؤ في تنفيذ هذه الإصلاحات أصبح ملفتاً ومثيراً للجدل. وعلى الرغم من الوعود التي قوبلت بتفاؤل كبير من قبل اللبنانيين، إلا أن التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات أصبح من أبرز السمات التي ميزت عهد ، والأهم من كل ما تقدم هناك غياب الإرادة السياسية.يمكن القول إن الإصلاحات التي وعدت بها حكومة الرئيس سلام لم تحقق النجاح المطلوب، ويعود ذلك إلى عدة عوامل تتعلق بالانقسام السياسي الداخلي، وعدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات بشكل فعَّال بسبب الفساد والتحديات الكثيرة. أما موقف ، فقد أصبح أكثر حذراً، حيث أظهر تحذيرات مستمرة حول تباطؤ الإصلاحات. يبقى السؤال الأبرز هو: هل سيكون قادراً على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في ، أم سيظل في دائرة التباطؤ والتحديات التي تؤثر على استقراره الاقتصادي؟