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لبنان

شقيق نائب وآخرون قيد التوقيف

Lebanon 24
04-06-2025 | 01:18
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أفادت قناة "الجديد" انه تم توقيف محمد خليل، شقيق النائب علي حسن خليل، إلى جانب نقيب في قوى الأمن الداخلي يُدعى علي.ش، بالإضافة إلى اثنين من تجار الأدوية، داخل مكتب مكافحة الجرائم المالية.
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وبحسب المعلومات فان خليل والموقوفين خضعوا للتحقيق طيلة ساعات النهار وسط ضغوطات كبيرة لتركهم، وان  قرار التوقيف اتى بناء لاشارة المدعي العام المالي بالانابة القاضية دورا الخازن في ملف تهريب الأدوية المزورة .
 
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