شقيق نائب وآخرون قيد التوقيف

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أفادت قناة "الجديد" انه تم توقيف ، شقيق ، إلى جانب نقيب في يُدعى علي.ش، بالإضافة إلى اثنين من تجار الأدوية، داخل الجرائم المالية.وبحسب المعلومات فان خليل والموقوفين خضعوا للتحقيق طيلة ساعات النهار وسط ضغوطات كبيرة لتركهم، وان قرار التوقيف اتى بناء لاشارة المالي بالانابة القاضية في ملف تهريب الأدوية المزورة .