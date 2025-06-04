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لبنان
خلاف "التغييريين" يتجدد بسبب "التسريب"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
04-06-2025
|
01:30
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يسود نوع من الخلاف داخل صفوف "نواب التغيير" على خلفية ما يعتبره بعضهم تجاوزًا لأصول العمل النيابي في ما يتعلق بتسريب معلومات من اجتماعات اللجان النيابية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن بعض "نواب التغيير" يعمد إلى تسريب ما يدور داخل تلك الاجتماعات، بما في ذلك مواقف ومداولات غير مخصصة للنشر، إلى
وسائل الإعلام
، ما يضع زملاءهم المشاركين في اللجان في موقف محرج ويجعلهم عرضة لاتهامات بتسريب المحاضر أو كشف تفاصيل لم يصر الى الاتفاق عليها بعد داخل الكتل.
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هذا التباين في وجهات النظر بدأ يترك أثره على تنسيق بين النواب، اذ يرى هؤلاء ان ما يحصل يسيء إلى العمل المؤسساتي ويضر بصورة النواب "
التغييريين
".
المصدر:
لبنان 24
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